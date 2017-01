Núria Paradas: "Die Kleidermacherin" Dreiecksgeschichte in Barcelona

In ihrem historischen Roman "Die Kleidermacherin" erzählt die Katalanin Núria Pradas die Geschichte von Laia und Roser, die sich in Barcelona in den gleichen Mann verlieben. So vorhersehbar wie sich die Story anhört, ist sie auch, meint unsere Kritikerin.

Deutschlandradio Kultur | Buchkritik