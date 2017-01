(Deutschlandradio)

IS-Rekrutierung von Frauen und Kindern "Paradigmenwechsel hin zum Lumpen-Dschihadismus"

Der Ethnologin Susanne Schröter zufolge hat sich die Terrormiliz IS in den vergangenen Monaten auf die Rekrutierung von Frauen und Kindern spezialisiert. Die massive Werbung in Sozialen Medien und auf Youtube scheine zu wirken, sagte sie im DLF - wie im Fall der IS-Sympathisantin Safia S. aus Hannover.

Deutschlandfunk | Interview