(Deutschlandradio)

Datensicherheit Wenn Anrufer deinen Namen kennen

Die meisten von uns dürften das kennen: Ein Callcenter ruft dich an und kennt schon deinen Namen, noch bevor du ihn genannt hast. Woher wissen die so was? Möglicherweise über Portale wie Opencnam. Die kaufen Daten ein, um sie für einen halben Cent weiterzuverkaufen.

DRadio Wissen