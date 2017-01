(Deutschlandradio)

Emmanuel Macron Der französische Polit-Jungstar

Er ist jung, er sieht gut aus - und er gehört keiner Partei an. Emmanuel Macron tritt mit seiner Bewegung "En Marche!" als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich an. Umfragen sehen ihn im Aufwind - inzwischen macht er als "dritter Mann" der Wahl Furore.

DRadio Wissen